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Главная Новости дня Румыния полностью остановила АЭС из-за обмеления Дуная

Румыния полностью остановила АЭС из-за обмеления Дуная

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Дата публикации 13 августа 2026 18:14
Румыния остановила АЭС из-за меления Дуная: что известно
Единственная атомная электростанция в Румынии — "Чорнавода". Фото: Petr Štefek

Румыния полностью приостановила работу единственной в стране атомной электростанции из-за значительного падения уровня воды в Дунае. АЭС в Чернаводе больше не поставляет электроэнергию в сеть, из-за чего в стране возник дефицит электроэнергии. Пока станция не работает, недостаток генерации планируется компенсировать за счет импорта, возобновляемой энергетики и других источников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Digi24.

Что произошло с АЭС в Чернаводе

Атомная электростанция в Чернаводе полностью прекратила выработку электроэнергии после остановки второго энергоблока из-за длительного и существенного снижения уровня воды в Дунае. Вода из реки используется для охлаждения реакторов, поэтому дальнейшее падение её уровня создало условия, при которых станцию пришлось остановить.

Процедуру контролируемого отключения второго энергоблока начали утром 13 августа в 07:00. Примерно в 11:00 станция, которая до этого обеспечивала около 680 МВт мощности, полностью прекратила подачу электроэнергии в сеть.

Отключение энергоблока произошло в соответствии с установленными процедурами безопасности. Оператор АЭС Nuclearelectrica заверил, что остановка обоих энергоблоков не создает угрозы для ядерной безопасности.

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В компании отдельно подчеркнули, что нахождение реакторов в безопасном режиме остановки не оказывает влияния на персонал, окружающую среду и население.

"Нахождение обоих энергоблоков в безопасном режиме остановки не влияет на параметры ядерной безопасности, в частности на персонал, окружающую среду и население", — заверили в операторе АЭС.

Как Румыния будет компенсировать дефицит электроэнергии

Остановка АЭС привела к дефициту электроэнергии в стране на уровне около 20 %. Для его покрытия Румыния планирует использовать импорт, а также электроэнергию, произведенную ветровыми и солнечными электростанциями.

В то же время правительство рассматривает возможность запуска четвертого энергоблока теплоэлектростанции в Ровинаре. Однако с этим возникли трудности из-за нехватки специалистов, обладающих необходимыми навыками для запуска системы. Поэтому к работе привлекли трех бывших сотрудников ТЭС, которые уже находятся на пенсии.

Несмотря на остановку АЭС, румынские власти уверяют, что бытовые потребители и социальные учреждения не должны столкнуться с перебоями в электроснабжении. В случае наихудшего сценария ограничения могут коснуться крупных промышленных предприятий.

Прежде всего власти подчеркивают, что больницы, школы, аптеки, государственные учреждения и обычные потребители должны продолжать получать электроэнергию в штатном режиме.

Румынский госсекретарь Министерства энергетики Кристиан Бушой объяснил, какие ограничения могут коснуться потребителей в случае ухудшения ситуации. По его словам, бытовые потребители и социально значимые учреждения не имеют оснований опасаться проблем с поставками.

"В худшем случае ограничения будут введены только для крупных промышленных предприятий. Бытовые потребители, больницы, школы, аптеки и государственные учреждения будут работать в обычном режиме — никакой опасности нет", — заявил госсекретарь Минэнерго Кристиан Бушой.

Когда может возобновиться работа АЭС

Точных сроков возобновления работы Чернаводской АЭС пока нет. Прогнозы гидрологов свидетельствуют, что в ближайшие дни уровень воды в Дунае может продолжить снижаться, что затрудняет прогноз относительно повторного запуска станции.

После возобновления работы АЭС потребуется еще примерно один-два дня, прежде чем она сможет вновь начать поставлять электроэнергию в энергосистему.

Румыния уже пыталась не допустить полной остановки станции из-за меления Дуная. На прошлой неделе в районе Чернаводской АЭС затопили четыре баржи с камнями, чтобы повысить уровень воды возле станции. Перед этим там также взорвали скалу с аналогичной целью.

По словам представителей правительства, эти меры позволили примерно на неделю продлить работу АЭС, однако окончательно проблему с низким уровнем воды они не решили.

Похожая ситуация возникла и в Венгрии. Там начали инженерные работы на Дунае вблизи АЭС "Пакш", пытаясь предотвратить её остановку из-за меления реки.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года в порту Констанца в Румынии взорвался морской беспилотник, который обнаружили на территории гражданского объекта. Место происшествия было оцеплено, а люди эвакуированы; по предварительным данным, пострадавших нет.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня президент Румынии Никушор Дан обнародовал фото дрона, обломки которого нашли после удара по многоэтажному дому в Галаце. Экспертиза установила, что беспилотник был российским "Герань-2", о чем свидетельствуют маркировка, конструкция и технические компоненты. Результаты расследования Румыния планирует передать союзникам и представителям НАТО и Евросоюза.

Румыния электроэнергия АЭС Дунай затопление
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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