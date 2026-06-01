Румыния показала фото дрона РФ, который ударил по многоэтажке в Галаце

Румыния показала фото дрона РФ, который ударил по многоэтажке в Галаце

Дата публикации 1 июня 2026 00:59
Обломки дрона РФ, который ударил по многоэтажке в Румынии. Фото: facebook.com/NicusorDan.ro

Президент Румынии Никушор Дан показал фото беспилотника, который в ночь на 29 мая прилетел по многоэтажке в городе Галац. По его словам, экспертиза подтвердила, что дрон оказался российского производства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт румынского главы государства.

Результаты экспертизы по дроны, который ударил по многоэтажке в Румынии

По словам президента, попавший по многоэтажке в Галаце — это "Герань-2" российского производства. Такой однозначный вывод следует из технического отчета и и расследования "на основании обширного массива технических доказательств".

"На найденных обломках была обнаружена надпись кириллицей "Герань-2", а проанализированные электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы имеют сходство, граничащее с идентичностью, с другими дронами "Геран-2", ранее найденными на территории Румынии и с уверенностью идентифицированными как произведенные в Российской Федерации", — написал Никушор Дан в Facebook.

Также в отчете сказано, что производственные маркировки, технические надписи, конструктивные характеристики и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у других дронов "Герань-2", которые анализировали в последние годы.

Читайте также:

"Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же видов материалов и топлива, которые были многократно выявлены в машинах этой серии. Исходя из всех этих элементов, расследование недвусмысленно делает вывод, что фрагменты, найденные в Галаце, происходят от беспилотника "Герань-2" российского происхождения", — добавил президент.

Кроме того, Никушор Дан подчеркнул, что в попадании дрона по жилому дому в Румынии, причиненных травмах и материальном ущербе — виновна только Россия.

По его словам, результаты расследования будут доведены союзникам Румынии и компетентным структурам НАТО и Евросоюза.

"Румыния продолжит действовать совместно со своими партнерами по усилению безопасности на восточной границе Альянса и защите своих граждан. Румыния не будет игнорировать и минимизировать любые инциденты, которые ставят под угрозу жизнь ее граждан, национальную безопасность или суверенитет румынского государства", — резюмировал румынский лидер.

Румыния подтвердила, что по высотке в Галаце ударил дрон России
Пост президента Румынии в Facebook. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, после инцидента с дроном президент Румынии Никушор Дан объявил о высылке российского консула и закрытии генконсульства РФ в Констанце. В Бухаресте подчеркнули, что инцидент является одним из самых серьезных в сфере безопасности за последние годы.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин утверждает, что в Румынии якобы упал украинский дрон.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
