Румунія показала фото дрона РФ, який вдарив по багатоповерхівці в Галаці

Уламки дрона РФ, який вдарив по багатоповерхівці в Румунії. Фото: facebook.com/NicusorDan.ro

Президент Румунії Нікушор Дан показав фото безпілотника, який у ніч на 29 травня прилетів по багатоповерхівці в місті Галац. За його словами, експертиза підтвердила, що дрон виявився російського виробництва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт румунського глави держави.

Результати експертизи щодо дрона, який вдарив по багатоповерхівці в Румунії

За словами президента, дрон, який влучив по багатоповерхівці в Галаці - це "Герань-2" російського виробництва. Такий однозначний висновок випливає з технічного звіту та розслідування "на підставі великого масиву технічних доказів".

"На знайдених уламках було виявлено напис кирилицею "Герань-2", а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун і конструктивні елементи мають схожість, що межує з ідентичністю, з іншими дронамі "Герань-2", раніше знайденими на території Румунії і з упевненістю ідентифікованими як вироблені в Російській Федерації", — написав Нікушор Дан у Facebook.

Також у звіті зазначено, що виробничі маркування, технічні написи, конструктивні характеристики і використані матеріали відповідають тому самому технологічному процесу, що й в інших дронів "Герань-2", які аналізували останніми роками.

Читайте також:

"Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих видів матеріалів і палива, які були багаторазово виявлені в машинах цієї серії. Виходячи з усіх цих елементів, розслідування недвозначно робить висновок, що фрагменти, знайдені в Галаці, походять від безпілотника "Герань-2" російського походження", — додав президент.

Крім того, Нікушор Дан наголосив, що у влучанні дрону в житловий будинок у Румунії, заподіяних травмах і матеріальних збитках — винна тільки Росія.

За його словами, результати розслідування будуть доведені союзникам Румунії та компетентним структурам НАТО і Євросоюзу.

"Румунія продовжить діяти спільно зі своїми партнерами щодо посилення безпеки на східному кордоні Альянсу і захисту своїх громадян. Румунія не буде ігнорувати і мінімізувати будь-які інциденти, які ставлять під загрозу життя її громадян, національну безпеку або суверенітет румунської держави", — резюмував румунський лідер.

Пост президента Румунії у Facebook. Фото: скріншот

Як повідомляло Новини.LIVE, після інциденту з дроном президент Румунії Нікушор Дан оголосив про вислання російського консула і закриття генконсульства РФ у Констанці. У Бухаресті підкреслили, що інцидент є одним із найсерйозніших у сфері безпеки за останні роки.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін стверджує, що в Румунії нібито впав український дрон.