У Лондоні презентували 22 умови врегулювання війни в Україні, — спецпредставник президента США

Кіт Келлог. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У Лондоні під час переговорів США та України американська сторона презентувала умови врегулювання війни. Загалом їх 22.

Про це ефірі телеканалу SkyNews повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог.

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Умови врегулювання війни

За словами Келлога, не всі умови припали українцям до душі, але переговори — це нормальне явище:

"Українцям сподобалися не всі (умови, — Ред.), але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви розробите. Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними в досить хорошому становищі… Коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо".

Також спецпредствник США зазначив, що виграти цю війну Росії не вдасться. Упродовж останнього півтора року росіяни не досягли жодних серйозних успіхів, але зазнали суттєвих втрат, а в України є підтримка європейських партнерів. Виграти війну військовим шляхом, на його думку, не вдасться ані Росії, ані Україні — має працювати дипломатія.

Раніше спецпредставник президента США заявив, що Дональд Трамп хоче припинення вогню. Перемир'я має тривати щонайменше 30 днів.

Нагадаємо, Кіт Келлог назвав переговори в Лондоні позитивними. Він вважає, що настав час рухатися вперед.