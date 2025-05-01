В Лондоне презентовали 22 условия урегулирования войны в Украине, — спецпредставитель президента США

Кит Келлог. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В Лондоне во время переговоров США и Украины американская сторона представила условия урегулирования войны. В общей сложности их 22.

Об этом эфире телеканала SkyNews сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

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Условия урегулирования войны

По словам Келлога, не все условия пришлись украинцам по душе, но переговоры — это нормальное явление:

"Украинцам понравились не все (условия, — Ред.), но никому не понравится окончательная позиция, которую вы разработаете. Это нормально, когда у вас есть переговоры. Но мы с ними в достаточно хорошем положении... Когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся".

Также спецпредставитель США отметил, что выиграть эту войну России не удастся. За последние полтора года россияне не достигли никаких серьезных успехов, но понесли существенные потери, а у Украины есть поддержка европейских партнеров. Выиграть войну военным путем, по его мнению, не удастся ни России, ни Украине — должна работать дипломатия.

Ранее спецпредставитель президента США заявил, что Дональд Трамп хочет прекращения огня. Перемирие должно длиться не менее 30 дней.

Напомним, Кит Келлог назвал переговоры в Лондоне положительными. Он считает, что настало время двигаться вперед.