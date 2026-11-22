Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: x.com/BudrysKestutis

Після повітряних тривог і повідомлень про вибухи в Калінінградській області РФ у соцмережах почали підозрювати Литву в причетності до атаки. У неділю, 22 листопада, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на ці заяви, відкинувши звинувачення та наголосивши, що його країна не дозволяла використовувати свій повітряний простір для ударів по території Росії.

Про це йдеться в дописі Будріса в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Допис Кястутіса Будріса. Скриншот: x.com/BudrysKestutis

Що заявили в МЗС Литви про атаку на Калінінград

Глава литовського МЗС наголосив, що інформація про участь його країни в атаці не відповідає дійсності.

"Міністерство закордонних справ Литви категорично відкидає неправдиві твердження, які поширюються в соціальних мережах, щодо нібито причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації. Литовська Республіка ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для ударів по цілях на території Російської Федерації, зокрема й у цьому випадку", — йдеться в заяві.

Що відомо про вибухи в Калінінградській області РФ

Увечері 21 листопада губернатор Калінінградської області Олексій Беспрозванних повідомив про спрацювання системи оповіщення в Неманському районі. За його словами, причиною став нібито підозрілий об'єкт з боку Литви. Водночас посадовець запевнив, що загрози немає.

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Згодом місцева влада назвала тривогу навчальною та пояснила її хибним сигналом про повітряну ціль.

Проте менш ніж за годину сирени пролунали знову. У Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи та роботу російської ППО в портовому місті Балтійськ. Там розташована база Балтійського флоту РФ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили переговори в Абу-Дабі, українську енергетику та логістичну підтримку. Також Литва вирішила передати Україні частину необхідного енергетичного обладнання.

Також Новини.LIVE писали про те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав право України завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Він розкритикував позицію США щодо таких атак. На підтримку України з цього питання висловився і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.