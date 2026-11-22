Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: x.com/BudrysKestutis

После воздушных тревог и сообщений о взрывах в Калининградской области РФ в соцсетях начали подозревать Литву в причастности к атаке. В воскресенье, 22 ноября, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на эти заявления, отвергнув обвинения и подчеркнув, что его страна не разрешала использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России.

Об этом говорится в посте Будриса в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

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Пост Кястутиса Будриса. Скриншот: x.com/BudrysKestutis

Что заявили в МИД Литвы об атаке на Калининград

Глава литовского МИД подчеркнул, что информация об участии его страны в атаке не соответствует действительности.

"Министерство иностранных дел Литвы категорически отвергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о якобы причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации. Литовская Республика никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае", — говорится в заявлении.

Что известно о взрывах в Калининградской области РФ

Вечером 21 ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о срабатывании системы оповещения в Неманском районе. По его словам, причиной стал якобы подозрительный объект со стороны Литвы. В то же время чиновник заверил, что угрозы нет.

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Впоследствии местные власти назвали тревогу учебной и объяснили её ложным сигналом о воздушной цели.

Однако менее чем через час сирены зазвучали снова. В Telegram-каналах начали появляться сообщения о взрывах и работе российской ПВО в портовом городе Балтийск. Там расположена база Балтийского флота РФ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили переговоры в Абу-Даби, украинскую энергетику и логистическую поддержку. Также Литва решила передать Украине часть необходимого энергетического оборудования.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что министр обороны Германии Борис Писториус поддержал право Украины наносить удары по объектам на территории России. Он раскритиковал позицию США в отношении таких атак. В поддержку Украины по этому вопросу высказался и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.