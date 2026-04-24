У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпра 14 квітня

Швидка на місці обстрілу 14 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, який стався 14 квітня. У лікарні помер 47-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час атаки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

За словами медиків, протягом десяти днів вони боролися за життя постраждалого, однак врятувати його не вдалося через тяжкість травм.

Таким чином, загальна кількість жертв того обстрілу зросла до семи людей. Усі загиблі — чоловіки.

Повідомлення Олександра Ганжі.

Нагадаємо, 14 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і 25 поранених. Десятеро постраждалих перебували у лікарні у важкому стані.

