Україна
Головна Новини дня У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпра 14 квітня

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпра 14 квітня

Дата публікації: 24 квітня 2026 21:15
У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпра 14 квітня
Швидка на місці обстрілу 14 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, який стався 14 квітня. У лікарні помер 47-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час атаки.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Дніпра 14 квітня зросла

За словами медиків, протягом десяти днів вони боролися за життя постраждалого, однак врятувати його не вдалося через тяжкість травм.

Таким чином, загальна кількість жертв того обстрілу зросла до семи людей. Усі загиблі — чоловіки.

У Дніпрі помер поранений після обстрілу 14 квітня
Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, 14 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих і 25 поранених. Десятеро постраждалих перебували у лікарні у важкому стані.

Також волонтер Володимир Іванов розповів подробиці удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі 23 квітня. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
