Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Днепра 14 апреля

В больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Днепра 14 апреля

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 21:15
Скорая на месте обстрела 14 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре возросло количество погибших в результате российского удара, который произошел 14 апреля. В больнице скончался 47-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

По словам медиков, в течение десяти дней они боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось из-за тяжести травм.

Таким образом, общее количество жертв того обстрела возросло до семи человек. Все погибшие — мужчины.

У Дніпрі помер поранений після обстрілу 14 квітня
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, 14 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Сначала сообщалось о четырех погибших и 25 раненых. Десять пострадавших находились в больнице в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Также волонтер Владимир Иванов рассказал подробности удара РФ по многоэтажке в Днепре 23 апреля. В результате обстрела погибли три человека.

смерть Днепр обстрелы
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации