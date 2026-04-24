В больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Днепра 14 апреля

Скорая на месте обстрела 14 апреля.

В Днепре возросло количество погибших в результате российского удара, который произошел 14 апреля. В больнице скончался 47-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

По словам медиков, в течение десяти дней они боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось из-за тяжести травм.

Таким образом, общее количество жертв того обстрела возросло до семи человек. Все погибшие — мужчины.

Напомним, 14 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Сначала сообщалось о четырех погибших и 25 раненых. Десять пострадавших находились в больнице в тяжелом состоянии.

