В больнице умер мужчина, раненный во время обстрела Днепра 14 апреля
В Днепре возросло количество погибших в результате российского удара, который произошел 14 апреля. В больнице скончался 47-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
По словам медиков, в течение десяти дней они боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось из-за тяжести травм.
Таким образом, общее количество жертв того обстрела возросло до семи человек. Все погибшие — мужчины.
Напомним, 14 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Сначала сообщалось о четырех погибших и 25 раненых. Десять пострадавших находились в больнице в тяжелом состоянии.
Также волонтер Владимир Иванов рассказал подробности удара РФ по многоэтажке в Днепре 23 апреля. В результате обстрела погибли три человека.