Бобри спричинили блекаут у Ленінградській області

Бобер. Фото ілюстративне: Pexels

У Ленінградській області бобри влаштували блекаут для росіян. Гризуни залишили чотири населені пункти без електропостачання.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 1 грудня.

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Блекаут через бобрів

Відомо, що тварини сточили декілька дерев у Тихвінському районі. Внаслідок цього стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.

Також бобри зробили греблю, яка ускладнила проїзд. Через це російським спеціалістам довелося залучити екскаватор, щоб дістатися до пошкодженої лінії.

Нагадаємо, 1 грудня в Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на підприємстві "Полістирол-буд". Площа загоряння була півтори тисячі квадратних метрів.

Також у ніч проти 29 листопада на нафтобазі поблизу міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області сталася пожежа, спричинена атакою безпілотників.