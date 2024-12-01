Бобри спричинили блекаут у Ленінградській області

У Ленінградській області бобри влаштували блекаут для росіян
У Ленінградській області бобри влаштували блекаут для росіян. Гризуни залишили чотири населені пункти без електропостачання.
Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 1 грудня.
Блекаут через бобрів
Відомо, що тварини сточили декілька дерев у Тихвінському районі. Внаслідок цього стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.
Також бобри зробили греблю, яка ускладнила проїзд. Через це російським спеціалістам довелося залучити екскаватор, щоб дістатися до пошкодженої лінії.
Нагадаємо, 1 грудня в Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на підприємстві "Полістирол-буд". Площа загоряння була півтори тисячі квадратних метрів.
Також у ніч проти 29 листопада на нафтобазі поблизу міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області сталася пожежа, спричинена атакою безпілотників.
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