Пожежа на заводі в Росії — горить виробництво полістиролу

У Єкатеринбурзі масштабна пожежа на заводі — відео
В Росії знову палає завод. Цього разу пожежа сталася у Єкатеринбурзі на підприємстві "Полістирол-буд".
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали у неділю, 1 грудня.
В Росії горить завод з виробництва полістиролу
Як зазначають місцеві Telegram-канали, масштабна пожежа спалахнула на заводі в Єкатеринбурзі. Повідомляють, що горить цех з виробництва полістиролу. Площа пожежі становить півтори тисячі квадратних метрів.
Продукцію підприємства "Полістирол-буд" росіяни використовують на фронті для укриття від тепловізорів. Крім того, окремі компоненти застосовують для виробництва деталей для дронів.
Нагадаємо, у Москві сталася масштабна пожежа. Понад шість годин горів склад на площі 3000 квадратних кілометрів.
Вночі в російських містах Калуга та Курськ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували нафтобазу, а також завод "Тайфун".
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