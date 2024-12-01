Пожежа на заводі в Росії — горить виробництво полістиролу

В Росії горить завод "Полістирол-буд". Фото: скриншот

В Росії знову палає завод. Цього разу пожежа сталася у Єкатеринбурзі на підприємстві "Полістирол-буд".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали у неділю, 1 грудня.

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В Росії горить завод з виробництва полістиролу

Як зазначають місцеві Telegram-канали, масштабна пожежа спалахнула на заводі в Єкатеринбурзі. Повідомляють, що горить цех з виробництва полістиролу. Площа пожежі становить півтори тисячі квадратних метрів.

Продукцію підприємства "Полістирол-буд" росіяни використовують на фронті для укриття від тепловізорів. Крім того, окремі компоненти застосовують для виробництва деталей для дронів.

Дим від пожежі на заводі в РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Москві сталася масштабна пожежа. Понад шість годин горів склад на площі 3000 квадратних кілометрів.

Вночі в російських містах Калуга та Курськ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували нафтобазу, а також завод "Тайфун".