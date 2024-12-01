Пожар на заводе в России — горит производство полистирола

В России горит завод "Полистирол-строй". Фото: скриншот

В России снова пылает завод. В этот раз пожар произошел в Екатеринбурге на предприятии "Полистирол-строй".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные Telegram-каналы в воскресенье, 1 декабря.

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В России горит завод по производству полистирола

Как отмечают местные Telegram-каналы, масштабный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге. Сообщается, что горит цех по производству полистирола. Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров.

Продукцию предприятия "Полистирол-строй" россияне используют на фронте для укрытия от тепловизоров. Кроме того, отдельные компоненты применяют для производства деталей для дронов.

Дым от пожара на заводе в России. Фото: росСМИ

Напомним, в Москве произошел масштабный пожар. Более шести часов горел склад на площади 3000 квадратных километров.

Ночью в российских городах Калуга и Курск прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали нефтебазу, а также завод "Тайфун".