В Царіцино у Москві 25 листопада горів склад

Пожежа у Москві. Фото: скриншот з відео

У Москві увечері в понеділок, 25 листопада, сталася масштабна пожежа. Там понад шість годин горів склад на площі 3000 квадратних кілометрів.

Відповідні відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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Пожежа у Москві 25 листопада

"Царіцино. Москва. Раптово спалахнув склад. Пожежа триває вже шість годин", — йдеться у повідомленні.

На відео видно великий стовп диму, що здіймався з будівлі у небо. Відомо, що до ліквідації пожежі росіяни залучили залізницю та гвинтокрили, але вогонь не вдавалося приборкати понад шість годин.

За даними російських ЗМІ, пожежі площею 3000 квадратних метрів було присвоєно підвищений ранг складності, будівля частково обвалилася.

Відомо, що на складі знаходилися балони з фреоном.

Скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, вночі в російських містах Калуга та Курськ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували нафтобазу, а також завод "Тайфун".

Крім того, 22 листопада безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти" у місті Калуга. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька резервуарів.