В Царицыно в Москве 25 ноября горел склад

Пожар в Москве. Фото: скриншот с видео

В Москве вечером в понедельник, 25 ноября, произошел масштабный пожар. Там более шести часов горел склад на площади 3000 квадратных километров.

Соответствующие видео обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Пожар в Москве 25 ноября

"Царицыно. Москва. Внезапно вспыхнул склад. Пожар длится уже шесть часов", — говорится в сообщении.

На видео виден большой столб дыма, который поднимался из здания в небо. Известно, что к ликвидации пожара россияне привлекли железную дорогу и вертолеты, но огонь не удавалось потушить более шести часов.

По данным российских СМИ, пожару площадью 3000 квадратных метров был присвоен повышенный ранг сложности, здание частично обрушилось.

Известно, что на складе находились баллоны с фреоном.

Скриншот поста Андрющенко

Напомним, ночью в российских городах Калуга и Курск прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали нефтебазу, а также завод "Тайфун".

Кроме того, 22 ноября беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в городе Калуга. В результате атаки были повреждены несколько резервуаров.