Удар по нафтобазі у Калузі — які наслідки

Пульт управління дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти" у Калузі. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька резервуарів, жертв немає.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA у неділю, 24 листопада.

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Повідомляється, що ввечері 22 листопада шість безпілотників атакували нафтобазу "Роснафти", яка розташована у Калузі.

Нафтобаза на карті. Фото: ASTRA

Джерела телеграм-пабліка в екстрених службах регіону зазначають, що це була атака українськими дронами. Проте офіційної інформації Сили оборони України не надавали.

Також у повідомленні йдеться про те, що внаслідок удару було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів. Однак пальне нібито не було пошкоджено.

Жертв і постраждалих, як зазначається, немає.

Допис ASTRA. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Курській області Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" російських окупантів. Прилетіло по позиціях зенітного ракетного дивізіону.

Раніше ми писали про те, що у Брянській області 19 листопада лунали потужні вибухи. Відомо, що було атаковано 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.