Удар по нефтебазе в Калуге – какие последствия

Пульт управления дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге. В результате атаки были повреждены несколько резервуаров, жертв нет.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал ASTRA в воскресенье, 24 ноября.

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Сообщается, что вечером 22 ноября шесть беспилотников атаковали нефтебазу "Роснефти", которая расположена в Калуге.

Нефтебаза на карте. Фото: ASTRA

Источники телеграмм-паблика в экстренных службах региона отмечают, что это была атака украинскими дронами. Однако официальной информации Силы обороны Украины не предоставляли.

Также в сообщении говорится о том, что в результате удара было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Однако топливо якобы не было повреждено.

Жертв и пострадавших, как отмечается, нет.

Сообщение ASTRA. Фото: скриншот

Напомним, в Курской области Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ЗРК "С-400" российских кафиров. Прилетело по позициям зенитного ракетного дивизиона.

Ранее мы писали о том, что в Брянской области 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.