Удар по нефтебазе в Калуге – какие последствия

Беспилотники повредили нефтебазу "Роснефти" — росСМИ
Беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге. В результате атаки были повреждены несколько резервуаров, жертв нет.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал ASTRA в воскресенье, 24 ноября.
Дроны атаковали нефтебазу в РФ
Сообщается, что вечером 22 ноября шесть беспилотников атаковали нефтебазу "Роснефти", которая расположена в Калуге.
Источники телеграмм-паблика в экстренных службах региона отмечают, что это была атака украинскими дронами. Однако официальной информации Силы обороны Украины не предоставляли.
Также в сообщении говорится о том, что в результате удара было повреждено несколько пустых нефтяных резервуаров. Однако топливо якобы не было повреждено.
Жертв и пострадавших, как отмечается, нет.
Напомним, в Курской области Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ЗРК "С-400" российских кафиров. Прилетело по позициям зенитного ракетного дивизиона.
Ранее мы писали о том, что в Брянской области 19 ноября раздавались мощные взрывы. Известно, что был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
Читайте Новини.LIVE!