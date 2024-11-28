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Росія готується до агресії проти Заходу без обмежень — глава BND

28 листопада 2024 14:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія готується до нападу на країни Заходу — заява Бруно Каля
Росія проводить військові навчання. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія готова здійснювати військові операції в країнах Заходу, проти яких готується діяти без будь-яких обмежень або засторог. У разі, якщо НАТО не активує статтю 5 свого статуту, Альянс зазнає серйозного провалу як оборонна структура.

Таку заяву зробив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль під час презентації своєї книги в Німецькому товаристві зовнішньої політики, повідомляє Укрінформ.

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Каль також зазначив, що за оцінками німецьких спецслужб, Росія могла б підготуватися до прямого протистояння з НАТО вже до кінця цього десятиліття. Водночас він визнав, що наразі немає прямих доказів, які свідчили б про активну підготовку Москви до війни з Альянсом.

"На цей момент у нас немає конкретних доказів... Але все можливо", – заявив Бруно Каль.

Посадовець також додав, що за певних умов, зокрема якщо у керівництві РФ переважатимуть радикально налаштовані політики, Кремль може наважитися на конфлікт із НАТО, навіть у разі невдачі у війні проти України.

Каль зазначив, що чим швидше завершиться війна в Україні, незалежно від її результату, тим раніше Москва почне відновлювати свої сили для можливого удару по території Альянсу.

Він підкреслив, що однією з ключових цілей Кремля є розкол західного блоку ще до початку прямого конфлікту. За словами Каля, Росія продовжує випробовувати "червоні лінії" Заходу, використовуючи гібридні методи, без жодних обмежень чи засторог.

"У майбутньому будуть випадки, коли російські спецслужби по всьому світу будуть демонструвати, що Путін може все, в тому числі в летальному сенсі, стосовно всіх, до кого він може дотягнутися", – зауважив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Росія готується з 2008 року

Західні спецслужби, за словами глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каля, спостерігають за військовими приготуваннями Росії ще з 2008 року.

За цей час РФ значно активніше, ніж країни НАТО, інвестувала у зміцнення та модернізацію своїх збройних сил і активно використовує бойові дії для випробування своєї конвенційної зброї.

Хоча російський оборонно-промисловий комплекс поступається західним технологіям, у деяких галузях він залишається конкурентоспроможним. Особливу увагу Кремль приділяє мілітаризації суспільства: з дитинства росіянам насаджується ідея протистояння із Заходом, створюючи у населення образ ворога.

Мета Москви, яка розглядає Захід як головного супротивника і веде проти нього війну на території України, – стати домінуючою силою на Європейському континенті. У разі успіху Росії Європа втратить свою політичну вагу та вплив у світі.

"Ми повинні протиставити цьому єдність і боєздатність", – наголосив Каль.

Він також зауважив, що путінські агенти активно працюють по всьому світу, намагаючись дискредитувати Україну та формувати її негативний імідж. Частково такі зусилля дають результати, що підтверджується зростанням підтримки правих і лівих популістів у Німеччині, про що свідчать нещодавні вибори в окремих федеральних землях.

Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький розповів Новини.LIVE, як росіяни дестабілізовують населення України.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, коли Україна буде готовою до переговорів з Росією. А аналітики Інституту дослідження війни проаналізували, чому Путін відкидає можливість заморозки війни в Україні. 

Німеччина розвідка НАТО війна Росія

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