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Россия готовится к агрессии против Запада без ограничений

28 ноября 2024 14:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия готовится к нападению на страны Запада — заявление Бруно Каля
Россия проводит военные учения. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия готова совершать военные операции в странах Запада, против которых готовится действовать без каких-либо ограничений или предосторожностей. В случае, если НАТО не активирует статью 5 своего устава, Альянс испытает серьезный провал в качестве оборонной структуры.

Такое заявление сделал президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль во время презентации своей книги в Немецком обществе внешней политики, сообщает Укринформ.

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Каль также отметил, что, по оценкам немецких спецслужб, Россия могла бы подготовиться к прямому противостоянию с НАТО уже к концу этого десятилетия. В то же время он признал, что пока нет прямых доказательств, свидетельствующих об активной подготовке Москвы к войне с Альянсом.

"На данный момент у нас нет конкретных доказательств... Но все возможно", — заявил Бруно Каль.

Чиновник также добавил, что при определенных условиях, в частности, если в руководстве РФ будут преобладать радикально настроенные политики, Кремль может решиться на конфликт с НАТО даже в случае неудачи в войне против Украины.

Каль отметил, что чем быстрее завершится война в Украине независимо от ее результата, тем раньше Москва начнет восстанавливать свои силы для возможного удара по территории Альянса.

Он подчеркнул, что одна из ключевых целей Кремля — раскол западного блока еще до начала прямого конфликта. По словам Каля, Россия продолжает испытывать "красные линии" Запада, используя гибридные методы, без ограничений или предосторожностей.

"В будущем будут случаи, когда российские спецслужбы по всему миру будут демонстрировать, что Путин может все, в том числе в летальном смысле, по отношению ко всем, до кого он может дотянуться", — отметил президент Федеральной разведывательной службы Германии.

Россия готовится с 2008 года

Западные спецслужбы, по словам главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля, наблюдают за военными приготовлениями России еще с 2008 года.

В настоящее время РФ значительно активнее, чем страны НАТО, инвестировала в укрепление и модернизацию своих вооруженных сил и активно использует боевые действия для испытания своего конвенционного оружия.

Хотя российский оборонно-промышленный комплекс уступает западным технологиям, в некоторых отраслях он остается конкурентоспособным. Особое внимание Кремль уделяет милитаризации общества: с детства русским насаждается идея противостояния с Западом, создавая у населения образ врага.

Цель Москвы, которая рассматривает Запад как главного противника и ведет против него войну на территории Украины — стать доминирующей силой на Европейском континенте. В случае успеха России Европа потеряет свой политический вес и влияние в мире.

"Мы должны противопоставить этому единство и боеспособность", — подчеркнул Каль.

Он также отметил, что путинские агенты активно работают по всему миру, пытаясь дискредитировать Украину и формировать ее негативный имидж. Частично такие усилия приносят результаты, что подтверждается ростом поддержки правых и левых популистов в Германии, о чем свидетельствуют недавние выборы в отдельных федеральных землях.

Напомним, замглавы ГУР Вадим Скибицкий рассказал Новини.LIVE, как россияне дестабилизируют население Украины.

Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал, когда Украина будет готова к переговорам с Россией. А аналитики Института исследования войны проанализировали, почему Путин исключает возможность заморозки войны в Украине.

Германия разведка НАТО війна Россия

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