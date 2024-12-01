Бобры вызвали блэкаут в Ленинградской области

В Ленинградской области бобры устроили блэкаут для россиян
В Ленинградской области бобры устроили блэкаут для россиян. Грызуны оставили четыре населенных пункта без электроснабжения.
Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 1 декабря.
Блэкаут через бобров
Известно, что животные сточили несколько деревьев в Тихвинском районе. В результате стволы упали и повредили линию электропередачи.
Также бобры сделали плотину, которая усложнила проезд. Поэтому российским специалистам пришлось привлечь экскаватор, чтобы добраться до поврежденной линии.
Напомним, 1 декабря в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на предприятии "Полистирол-строй". Площадь возгорания составляла полторы тысячи квадратных метров.
Также в ночь на 29 ноября на нефтебазе вблизи города Каменск-Шахтинский в Ростовской области произошел пожар, вызванный атакой беспилотников.
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