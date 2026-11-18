Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. Фото: Reuters

У Латвії затвердили новий коаліційний уряд на чолі з проукраїнським прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом. Відповідне рішення Сейм країни ухвалив увечері 17 листопада. До нового кабінету увійшли представники двох політичних сил і позапартійні фахівці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на LSM.

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Хто увійшов до нового уряду Латвії

За затвердження нового складу уряду проголосували 57 депутатів Сейму, ще 34 парламентарі висловилися проти. Кабінет сформували партія "Об'єднаний список", яка перемогла на парламентських виборах, та її коаліційний партнер "Національний альянс".

У новому уряді, крім самого Андріса Кулбергса, свої посади зберегли також кілька міністрів із попереднього кабінету. Водночас п'ять міністерств очолили позапартійні політики.

Які завдання стоятимуть перед новим урядом Латвії

Серед основних пріоритетів нового кабінету Кулбергс назвав скорочення бюрократії та марнотратства, а також сприяння реальному економічному зростанню.

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Окрему увагу прем'єр-міністр приділив роботі Міністерства оборони, яке й надалі очолюватиме Райвіс Мелніс. За його словами, одним із завдань відомства буде розвиток військової промисловості та виробництва оборонних технологій.

Крім того, Кулбергс наголосив на важливості поєднання у складі уряду політиків і фахівців із практичним досвідом. Особливо це стосується міністерств, робота яких потребує глибокого розуміння відповідних галузей.

Зуважимо, що на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об'єднаний список". Політична сила отримала 35,3% голосів виборців.

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Новини.LIVE писали, що наприкінці вересня 2026 року під час навчань НАТО на полігоні в Адажі в Латвії випадкова кулеметна черга з італійської бронемашини поранила чотирьох військовослужбовців 11-го полку італійської армії. Одного з постраждалих госпіталізували у важчому стані, однак його стан стабільний, життю інших поранених нічого не загрожує. Міністерство оборони Італії розпочало перевірку, щоб встановити обставини та причини інциденту.