Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Фото: Reuters

В Латвии утвердили новое коалиционное правительство во главе с проукраинским премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Соответствующее решение Сейм страны принял вечером 17 ноября. В новый кабинет вошли представители двух политических сил и беспартийные специалисты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LSM.

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Кто вошел в состав нового правительства Латвии

За утверждение нового состава правительства проголосовали 57 депутатов Сейма, еще 34 парламентария высказались против. Кабинет сформировали партия "Объединенный список", победившая на парламентских выборах, и ее коалиционный партнер "Национальный альянс".

В новом правительстве, помимо самого Андриса Кулбергса, свои посты сохранили также несколько министров из предыдущего кабинета. В то же время пять министерств возглавили беспартийные политики.

Какие задачи стоят перед новым правительством Латвии

Среди основных приоритетов нового кабинета Кулбергс назвал сокращение бюрократии и расточительства, а также содействие реальному экономическому росту.

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Особое внимание премьер-министр уделил работе Министерства обороны, которое и впредь будет возглавлять Райвис Мелнис. По его словам, одной из задач ведомства станет развитие военной промышленности и производства оборонных технологий.

Кроме того, Кулбергс подчеркнул важность сочетания в составе правительства политиков и специалистов с практическим опытом. Особенно это касается министерств, работа которых требует глубокого понимания соответствующих отраслей.

Отметим, что на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список". Политическая сила получила 35,3% голосов избирателей.

Новини.LIVE сообщали, что в трёх регионах Латвии вечером 10 ноября 2026 года объявили воздушную тревогу из-за вероятной угрозы и призвали жителей укрыться. В Лудзенском, Аугшдаугавском и Краславском краях ввели желтый и оранжевый уровни опасности, а подразделения ПВО и операторы дронов-перехватчиков были переведены в состояние повышенной готовности. Около 00:40 11 ноября тревогу отменили, при этом в соседней Литве для патрулирования воздушного пространства поднимали истребители НАТО.

Новини.LIVE писали, что в конце сентября 2026 года во время учений НАТО на полигоне в Адаже в Латвии случайная пулемётная очередь из итальянской бронемашины ранила четырёх военнослужащих 11-го полка итальянской армии. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако его состояние стабильное, жизни остальных раненых ничего не угрожает. Министерство обороны Италии начало расследование, чтобы установить обстоятельства и причины инцидента.