Истребители Rafale, входящие в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Вечером 10 ноября жителей сразу трёх регионов Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе и призвали немедленно укрыться. В то же время в Литве к патрулированию неба привлекли истребители НАТО, выполняющие миссию по охране воздушного пространства.

Об этом сообщает bb.lv, передает Новини.LIVE.

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Воздушная тревога в Латвии и патрулирование неба в Литве

Первыми об опасности сообщили жителям Лудзенского края — около 23:20 там ввели оранжевый уровень предупреждения. Еще примерно через 20 минут сигналы тревоги желтого уровня прозвучали в Аугшдаугавском и Краславском краях. Впоследствии в Краславском регионе предупреждение усилили до оранжевого уровня.

В ответ на угрозу в состояние повышенной готовности были переведены подразделения ПВО и операторы дронов-перехватчиков.

Оранжевый уровень является самой высокой степенью предупреждений, предусмотренной системой. После его объявления людям рекомендуется оставаться внутри зданий и находиться в безопасном месте, соблюдая правило «двух стен». В то же время предупреждение желтого уровня не требует от жителей никаких действий.

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В 00:20 11 ноября во всех трех краях уровень воздушной опасности снизили до желтого, а уже в 00:40 власти объявили об отмене тревоги.

Кроме того, в Литве поднимали истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства. По информации СМИ, власти страны также развернули самолеты, которые должны были приземлиться в Вильнюсе.

Как писали Новини.LIVE, на границе Латвии и Беларуси пограничники пресекли попытку незаконного проникновения в страну группы из более чем 20 мигрантов. Их вооружённые сопровождающие угрожали латвийским пограничникам. Впоследствии неизвестные в масках пересекли границу, повредили оборудование и похитили камеры наблюдения.

Кроме того, в Литве фиксировали попытку диверсии против инфраструктуры Starlink вблизи Вильнюса и нарушение воздушного пространства неизвестным дроном. Атака на объект связи могла ослабить возможности, важные для обороны Украины.