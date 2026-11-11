Винищувачі Rafale, що входять до складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Мешканців одразу трьох регіонів Латвії ввечері, 10 листопада, попередили про ймовірну повітряну небезпеку та закликали негайно перейти в укриття. Водночас у Литві до патрулювання неба залучили винищувачі НАТО, які виконують місію з охорони повітряного простору.

Про це повідомляє bb.lv, передає Новини.LIVE.

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Повітряна тривога в Латвії та патрулювання неба в Литві

Першими про небезпеку повідомили жителів Лудзенського краю — близько 23:20 там запровадили помаранчевий рівень попередження. Ще орієнтовно за 20 хвилин сигнали тривоги жовтого рівня пролунали в Аугшдаугавському та Краславському краях. Згодом у Краславському регіоні попередження посилили до помаранчевого рівня.

У відповідь на загрозу до підвищеної готовності перевели підрозділи ППО та операторів дронів-перехоплювачів.

Помаранчевий рівень є найвищим ступенем передбачених системою попереджень. Після його оголошення людям рекомендують залишатися всередині будівель та перебувати в безпечному місці, дотримуючись правила двох стін. Водночас попередження жовтого рівня не вимагає від мешканців жодних дій.

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О 00:20 11 листопада у всіх трьох краях рівень повітряної небезпеки знизили до жовтого, а вже о 00:40 влада оголосила про завершення тривоги.

Крім того, у Литві підіймали винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. За інформацією ЗМІ, влада країни також розвертала літаки, які повинні були приземлитися у Вільнюсі.

Як писали Новини.LIVE, на кордоні Латвії та Білорусі прикордонники зупинили спробу незаконного проникнення до країни групи з понад 20 мігрантів. Їхні озброєні супровідники погрожували латвійським прикордонникам. Згодом невідомі в масках перетнули кордон, пошкодили обладнання та викрали камери спостереження.

Крім того, у Литві фіксували спробу диверсії проти інфраструктури Starlink поблизу Вільнюса та порушення повітряного простору невідомим дроном. Атака на об'єкт зв'язку могла послабити можливості, важливі для оборони України.