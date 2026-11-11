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Головна Новини дня У Латвії оголошували тривогу, а Литва підіймала винищувачі

У Латвії оголошували тривогу, а Литва підіймала винищувачі

Ua ru
11 листопада 2026 08:01
Повітряна загроза в Балтії: у Латвії оголосили тривогу, а в Литві підняли авіацію REUTERS/Ints Kalnins
Винищувачі Rafale, що входять до складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Мешканців одразу трьох регіонів Латвії ввечері, 10 листопада, попередили про ймовірну повітряну небезпеку та закликали негайно перейти в укриття. Водночас у Литві до патрулювання неба залучили винищувачі НАТО, які виконують місію з охорони повітряного простору.

Про це повідомляє bb.lv, передає Новини.LIVE.

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Повітряна тривога в Латвії та патрулювання неба в Литві

Першими про небезпеку повідомили жителів Лудзенського краю — близько 23:20 там запровадили помаранчевий рівень попередження. Ще орієнтовно за 20 хвилин сигнали тривоги жовтого рівня пролунали в Аугшдаугавському та Краславському краях. Згодом у Краславському регіоні попередження посилили до помаранчевого рівня.

У відповідь на загрозу до підвищеної готовності перевели підрозділи ППО та операторів дронів-перехоплювачів.

Помаранчевий рівень є найвищим ступенем передбачених системою попереджень. Після його оголошення людям рекомендують залишатися всередині будівель та перебувати в безпечному місці, дотримуючись правила двох стін. Водночас попередження жовтого рівня не вимагає від мешканців жодних дій.

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О 00:20 11 листопада у всіх трьох краях рівень повітряної небезпеки знизили до жовтого, а вже о 00:40 влада оголосила про завершення тривоги.

Крім того, у Литві підіймали винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. За інформацією ЗМІ, влада країни також розвертала літаки, які повинні були приземлитися у Вільнюсі.

Як писали Новини.LIVE, на кордоні Латвії та Білорусі прикордонники зупинили спробу незаконного проникнення до країни групи з понад 20 мігрантів. Їхні озброєні супровідники погрожували латвійським прикордонникам. Згодом невідомі в масках перетнули кордон, пошкодили обладнання та викрали камери спостереження.

Крім того, у Литві фіксували спробу диверсії проти інфраструктури Starlink поблизу Вільнюса та порушення повітряного простору невідомим дроном. Атака на об'єкт зв'язку могла послабити можливості, важливі для оборони України.

Литва НАТО Латвія повітряна тривога літаки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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