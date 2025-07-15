Вибухи у Кропивницькому 15 липня

У Кропивницькому пролунали вибухи — в чому причина
Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 00:34
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вибухи у Кропивницькому було чути прямо зараз, в ніч проти 15 липня. Військові фіксували над містом дрони.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
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Звуки вибухів у Кропивницькому в ніч проти 15 липня
"У Кропивницькому знову чути вибух, передають кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:29.
За 15 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що над містом зафіксовано БпЛА.
Оновлено о 00:55
"Суспільне" написало, що в місті знову було чути вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше ніж півгодини тому, вибух було чути у Миколаєві.
Крім того, звуки вибухів пролунали у Кривому Розі. В обох областях фіксувалися дрони.
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