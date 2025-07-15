Вибухи у Кропивницькому 15 липня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому було чути прямо зараз, в ніч проти 15 липня. Військові фіксували над містом дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Кропивницькому в ніч проти 15 липня

"У Кропивницькому знову чути вибух, передають кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:29.

За 15 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що над містом зафіксовано БпЛА.

Оновлено о 00:55

"Суспільне" написало, що в місті знову було чути вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше ніж півгодини тому, вибух було чути у Миколаєві.

Крім того, звуки вибухів пролунали у Кривому Розі. В обох областях фіксувалися дрони.