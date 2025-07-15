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Головна Новини дня У Кропивницькому пролунали вибухи — в чому причина

У Кропивницькому пролунали вибухи — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 00:34
Вибухи у Кропивницькому 15 липня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кропивницькому було чути прямо зараз, в ніч проти 15 липня. Військові фіксували над містом дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Кропивницькому в ніч проти 15 липня

"У Кропивницькому знову чути вибух, передають кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:29.

За 15 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ писали, що над містом зафіксовано БпЛА.

Оновлено о 00:55

"Суспільне" написало, що в місті знову було чути вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:34 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Кропивницькому пролунали вибухи — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше ніж півгодини тому, вибух було чути у Миколаєві.

Крім того, звуки вибухів пролунали у Кривому Розі. В обох областях фіксувалися дрони.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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