Вибух у Миколаєві 14 липня ввечері

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, в ніч з 14 проти 15 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Миколаїв".

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Звук вибуху у Миколаєві в ніч з 14 проти 15 липня

"У Миколаєві чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:56.

За півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що зафіксували нову групу ударних дронів, які тримали курс на Миколаївську область.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів було чути у Кривому Розі. Військові теж попереджали про дрони.

Крім того, кілька годин тому росіяни обстріляли Харківську область. Вибухи було чути у Чугуєві.