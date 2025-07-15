Вибух у Миколаєві 14 липня ввечері

У Миколаєві пролунав звук вибуху
Вибух у Миколаєві пролунав прямо зараз, в ніч з 14 проти 15 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Миколаїв".
Звук вибуху у Миколаєві в ніч з 14 проти 15 липня
"У Миколаєві чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:56.
За півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що зафіксували нову групу ударних дронів, які тримали курс на Миколаївську область.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів було чути у Кривому Розі. Військові теж попереджали про дрони.
Крім того, кілька годин тому росіяни обстріляли Харківську область. Вибухи було чути у Чугуєві.
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