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В Николаеве раздался звук взрыва

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 00:02
Взрыв в Николаеве 14 июля вечером
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрыв в Николаеве прогремел прямо сейчас, в ночь с 14 на 15 июля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Миколаїв".

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"В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", —говорится в сообщении в 23:56.

За полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что зафиксировали новую группу ударных дронов, которые держали курс на Николаевскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:02 карта воздушных тревог выглядит так.

Вибух у Миколаєві 14 липня ввечері - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад звуки взрывов были слышны в Кривом Роге. Военные тоже предупреждали о дронах.

Кроме того, несколько часов назад россияне обстреляли Харьковскую область. Взрывы были слышны в Чугуеве.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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