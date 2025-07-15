Взрыв в Николаеве 14 июля вечером

В Николаеве раздался звук взрыва
Взрыв в Николаеве прогремел прямо сейчас, в ночь с 14 на 15 июля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Миколаїв".
Звук взрыва в Николаеве в ночь с 14 на 15 июля
"В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", —говорится в сообщении в 23:56.
За полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что зафиксировали новую группу ударных дронов, которые держали курс на Николаевскую область.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:02 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что менее часа назад звуки взрывов были слышны в Кривом Роге. Военные тоже предупреждали о дронах.
Кроме того, несколько часов назад россияне обстреляли Харьковскую область. Взрывы были слышны в Чугуеве.
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