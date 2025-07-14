Обстріл Кривого Рогу 14 липня - що відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи
Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 23:49
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
У понеділок, 14 липня, ввечері російські війська завдали удару по Кривому Рогу. У місті було чутно вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — говориться у повідомленні.
До цього у Повітряних Силах ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку міста.
"Кривий Ріг — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — писали Повітряні Сили.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні ж ввечері, 14 липня, окупанти завдали удару дронами по Чугуєву на Харківщині.
Також потужні вибухи лунали на Дніпропетровщині. Регіон також був атакований ворожими БпЛА.
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