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У Кривому Розі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 23:49
Обстріл Кривого Рогу 14 липня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У понеділок, 14 липня, ввечері російські війська завдали удару по Кривому Рогу. У місті було чутно вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Пост Суспільного. Фото: скриншот

Що відомо обстріл Кривого Рогу

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", — говориться у повідомленні.

До цього у Повітряних Силах ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку міста.

"Кривий Ріг — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — писали Повітряні Сили.

У Кривому Розі пролунали вибухи - фото 2
Пост Повітряних Сил. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Кривому Розі пролунали вибухи - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні ж ввечері, 14 липня, окупанти завдали удару дронами по Чугуєву на Харківщині. 

Також потужні вибухи лунали на Дніпропетровщині. Регіон також був атакований ворожими БпЛА.

війна Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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