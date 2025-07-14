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Головна Новини дня На Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи — що відомо

На Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:13
Вибухи на Дніпропетровщині — деталі
Дим та пожежа внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 14 липня, пізно ввечері у Дніпропетровській області пролунали потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворожих БпЛА для регіону.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Вибухи на Дніпропетровщині — що відомо

Пізно ввечері, 14 липня, у Дніпропетровській області пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про російські дрони на Дніпропетровщини.

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Також пізніше Повітряні сили написали про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпра.

"Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних", — написав Лисак.

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Атака РФ
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Карта повітряних тривог на моменту вибухів на Дніпропетровщині

Карта тривог
Карта тривог на моменту вибухів на Дніпропетровщині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що 14 липня у Чернігові лунала низка потужних вибухів.

Також 14 липня ввечері вибухи прогриміли у Запоріжжі.

вибух Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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