Вибухи на Дніпропетровщині — деталі

На Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи — що відомо
У понеділок, 14 липня, пізно ввечері у Дніпропетровській області пролунали потужні вибухи. Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворожих БпЛА для регіону.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Вибухи на Дніпропетровщині — що відомо
Пізно ввечері, 14 липня, у Дніпропетровській області пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про російські дрони на Дніпропетровщини.
Також пізніше Повітряні сили написали про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпра.
"Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних", — написав Лисак.
Карта повітряних тривог на моменту вибухів на Дніпропетровщині
Нагадаємо, що 14 липня у Чернігові лунала низка потужних вибухів.
Також 14 липня ввечері вибухи прогриміли у Запоріжжі.
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