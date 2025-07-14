Взрывы на Днепропетровщине - детали

На Днепропетровщине прогремели мощные взрывы — что известно
В понедельник, 14 июля, поздно вечером в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения вражеских БпЛА для региона.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Взрывы на Днепропетровщине — что известно
Поздно вечером, 14 июля, в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о российских дронах на Днепропетровщине.
Также позже Воздушные силы написали об угрозе применения ударных БпЛА для Днепра.
"Громко в области. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и родных", — написал Лысак.
Карта воздушных тревог на момент взрывов на Днепропетровщине
Напомним, что 14 июля в Чернигове раздавался ряд мощных взрывов.
Также 14 июля вечером взрывы прогремели в Запорожье.
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