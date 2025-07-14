Взрывы на Днепропетровщине - детали

Дым и пожар в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 14 июля, поздно вечером в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения вражеских БпЛА для региона.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Поздно вечером, 14 июля, в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о российских дронах на Днепропетровщине.

Также позже Воздушные силы написали об угрозе применения ударных БпЛА для Днепра.

"Громко в области. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и родных", — написал Лысак.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов на Днепропетровщине

Карта тревог на момент взрывов в Днепропетровской области. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что 14 июля в Чернигове раздавался ряд мощных взрывов.

Также 14 июля вечером взрывы прогремели в Запорожье.