Обстрел Кривого Рога 14 июля - что известно

В Кривом Роге прогремели взрывы
Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 23:49
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
В понедельник, 14 июля, вечером российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В городе были слышны взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Что известно об обстреле Кривого Рога
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
До этого в Воздушных Силах ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.
"Кривой Рог — угроза применения врагом ударных БпЛА", — писали Воздушные Силы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, оккупанты нанесли удар дронами по Чугуеву на Харьковщине.
Также мощные взрывы раздавались на Днепропетровщине. Регион также был атакован вражескими БпЛА.
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