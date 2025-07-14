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Главная Новости дня В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 23:49
Обстрел Кривого Рога 14 июля - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В понедельник, 14 июля, вечером российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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В Кривом Роге прогремели взрывы - фото 1
Пост Суспільного. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Кривого Рога

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

До этого в Воздушных Силах ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.

"Кривой Рог — угроза применения врагом ударных БпЛА", — писали Воздушные Силы.

В Кривом Роге прогремели взрывы - фото 2
Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Кривом Роге прогремели взрывы - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, оккупанты нанесли удар дронами по Чугуеву на Харьковщине.

Также мощные взрывы раздавались на Днепропетровщине. Регион также был атакован вражескими БпЛА.

война Кривой Рог взрыв обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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