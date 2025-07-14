Обстрел Кривого Рога 14 июля - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В понедельник, 14 июля, вечером российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Пост Суспільного. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Кривого Рога

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

До этого в Воздушных Силах ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.

"Кривой Рог — угроза применения врагом ударных БпЛА", — писали Воздушные Силы.

Пост Воздушных Сил. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, оккупанты нанесли удар дронами по Чугуеву на Харьковщине.

Также мощные взрывы раздавались на Днепропетровщине. Регион также был атакован вражескими БпЛА.