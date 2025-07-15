Взрывы в Кропивницком 15 июля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Кропивницком были слышны прямо сейчас, в ночь на 15 июля. Военные фиксировали над городом дроны.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки взрывов в Кропивницком в ночь на 15 июля

"В Кропивницком снова слышен взрыв, передают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:29.

За 15 минут до этого Воздушные силы ВСУ писали, что над городом зафиксирован БпЛА.

Обновлено в 00:55

"Суспільне" написало, что в городе снова был слышен взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:34 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что меньше чем полчаса назад, взрыв был слышен в Николаеве.

Кроме того, звуки взрывов прозвучали в Кривом Роге. В обеих областях фиксировались дроны.