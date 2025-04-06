У Кривому Розі повідомили про збільшення кількості постраждалих

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від атаки
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області у п'ятницю, 4 квітня, постраждали 75 людей. У лікарнях наразі перебуває 37 поранених.
Про це розповів голова Криворізької РВА Євген Ситниченко в ефірі Ми Україна.
Постраждалі в Кривому Розі
"У лікарнях Кривого Рогу перебуває 37 людей, 19 з них в тяжкому стані та троє у надтяжкому стані", — сказав Ситниченко.
За його словами, двоє дітей лікуються у Дніпрі, їхній стан надтяжкий. Він наголосив, що лікарі роблять все можливе задля їхнього швидкого одужання. Водночас у медичних закладах лікуються й інші потерпілі — щодня до лікарень звертаються нові люди з різними скаргами.
Як зазначив голова РВА, вони мають такі симптоми після перенесеного стресу: головні болі та тиск.
Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих від удару 4 квітня збільшилась до 75 людей.
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що 6 квітня в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі. Серед 18 жертв російської атаки дев'ятеро — діти.
Нагадаємо, у Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня триватимуть Дні жалоби за жертвами російського обстрілу 4 квітня.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу та наголосив, що Росію треба притягнути до відповідальності.
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