В Кривом Роге сообщили об увеличении количества пострадавших

В Кривом Роге возросло количество пострадавших от атаки
В результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу, 4 апреля, пострадали 75 человек. В больницах сейчас находится 37 раненых.
Об этом рассказал председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко в эфире Ми Україна.
Пострадавшие в Кривом Роге
"В больницах Кривого Рога находится 37 человек, 19 из них в тяжелом состоянии и трое в сверхтяжелом состоянии", — сказал Ситниченко.
По его словам, двое детей лечатся в Днепре, их состояние сверхтяжелое. Он отметил, что врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. В то же время в медицинских учреждениях лечатся и другие пострадавшие — ежедневно в больницы обращаются новые люди с различными жалобами.
Как отметил председатель РОА, они имеют следующие симптомы после перенесенного стресса: головные боли и давление.
Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество пострадавших от удара 4 апреля увеличилось до 75 человек.
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что 6 апреля в Украине объявили Днем траура по погибшим в Кривом Роге. Среди 18 жертв российской атаки девять — дети.
Напомним, в Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля продлятся Дни траура по жертвам российского обстрела 4 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что Россию надо привлечь к ответственности.
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