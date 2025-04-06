В Кривом Роге сообщили об увеличении количества пострадавших

Эвакуация раненого в Кривом Роге 4 апреля. Фото: Reuters

В результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области в пятницу, 4 апреля, пострадали 75 человек. В больницах сейчас находится 37 раненых.

Об этом рассказал председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко в эфире Ми Україна.

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Пострадавшие в Кривом Роге

"В больницах Кривого Рога находится 37 человек, 19 из них в тяжелом состоянии и трое в сверхтяжелом состоянии", — сказал Ситниченко.

По его словам, двое детей лечатся в Днепре, их состояние сверхтяжелое. Он отметил, что врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. В то же время в медицинских учреждениях лечатся и другие пострадавшие — ежедневно в больницы обращаются новые люди с различными жалобами.

Как отметил председатель РОА, они имеют следующие симптомы после перенесенного стресса: головные боли и давление.

Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество пострадавших от удара 4 апреля увеличилось до 75 человек.

Скриншот поста Вилкула

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что 6 апреля в Украине объявили Днем траура по погибшим в Кривом Роге. Среди 18 жертв российской атаки девять — дети.

Скриншот поста Кулебы

Напомним, в Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля продлятся Дни траура по жертвам российского обстрела 4 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что Россию надо привлечь к ответственности.