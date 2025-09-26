Вбили Євгена Понирка в Кривому Розі - що відомо

У Кривому Розі застрелили відомого спортсмена, — ЗМІ
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:58
Євген Понирко. Фото: Криворізька адміністрація самбо
У Кривому Розі загинув президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. За попередніми даними, у нього стріляли з автоматичної зброї у житловому районі Зарічне.
Про це повідомляє місцеве видання "Свої Кривий Ріг".
Вбивство Євгена Понирка — деталі
Зазначається, що Євгена Понирка вбили біля його будинку. Також поранення отримав інший чоловік, його госпіталізували.
Місцеві чули сім пострілів.
Правоохоронці ввели у Покровському районі Кривого Рогу оперативний план "Сирена".
