Головна Новини дня У Кривому Розі застрелили відомого спортсмена, — ЗМІ

У Кривому Розі застрелили відомого спортсмена, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:58
Вбили Євгена Понирка в Кривому Розі - що відомо
Євген Понирко. Фото: Криворізька адміністрація самбо

У Кривому Розі загинув президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. За попередніми даними, у нього стріляли з автоматичної зброї у житловому районі Зарічне. 

Про це повідомляє місцеве видання "Свої Кривий Ріг".

Читайте також:

Вбивство Євгена Понирка — деталі

Зазначається, що Євгена Понирка вбили біля його будинку. Також поранення отримав інший чоловік, його госпіталізували. 

Місцеві чули сім пострілів.

Правоохоронці ввели у Покровському районі Кривого Рогу оперативний план "Сирена".

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині колишній вчитель зарізав двох школярів.

Також ми писали, яке покарання призначив суд батькові, який вбив свого сина.

Кривий Ріг спорт вбивство поліція Дніпропетровська область
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
