Вбили Євгена Понирка в Кривому Розі - що відомо

У Кривому Розі загинув президент місцевої федерації самбо Євген Понирко. За попередніми даними, у нього стріляли з автоматичної зброї у житловому районі Зарічне.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої Кривий Ріг".

Вбивство Євгена Понирка — деталі

Зазначається, що Євгена Понирка вбили біля його будинку. Також поранення отримав інший чоловік, його госпіталізували.

Місцеві чули сім пострілів.

Правоохоронці ввели у Покровському районі Кривого Рогу оперативний план "Сирена".

