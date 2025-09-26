Видео
Главная Новости дня В Кривом Роге застрелили известного спортсмена, — СМИ

В Кривом Роге застрелили известного спортсмена, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 21:58
Убили Евгения Понырко в Кривом Роге - что известно
Евгений Понырко. Фото: Криворожская администрация самбо

В Кривом Роге погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. По предварительным данным, в него стреляли из автоматического оружия в жилом районе Заречное.

Об этом сообщает местное издание "Свої Кривий Ріг".

Убийство Евгения Понырко — детали

Отмечается, что Евгения Понырко убили возле его дома. Также ранения получил другой мужчина, его госпитализировали.

Местные слышали семь выстрелов.

Правоохранители ввели в Покровском районе Кривого Рога оперативный план "Сирена".

Напомним, недавно в Винницкой области бывший учитель зарезал двух школьников.

Также мы писали, какое наказание назначил суд отцу, который убил своего сына.

Кривой Рог спорт убийство полиция Днепропетровская область
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
