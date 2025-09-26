Убили Евгения Понырко в Кривом Роге - что известно

В Кривом Роге застрелили известного спортсмена, — СМИ
Дата публикации 26 сентября 2025 21:58
Евгений Понырко. Фото: Криворожская администрация самбо
В Кривом Роге погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. По предварительным данным, в него стреляли из автоматического оружия в жилом районе Заречное.
Об этом сообщает местное издание "Свої Кривий Ріг".
Убийство Евгения Понырко — детали
Отмечается, что Евгения Понырко убили возле его дома. Также ранения получил другой мужчина, его госпитализировали.
Местные слышали семь выстрелов.
Правоохранители ввели в Покровском районе Кривого Рога оперативный план "Сирена".
