Убили Евгения Понырко в Кривом Роге - что известно

В Кривом Роге погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. По предварительным данным, в него стреляли из автоматического оружия в жилом районе Заречное.

Об этом сообщает местное издание "Свої Кривий Ріг".

Убийство Евгения Понырко — детали

Отмечается, что Евгения Понырко убили возле его дома. Также ранения получил другой мужчина, его госпитализировали.

Местные слышали семь выстрелов.

Правоохранители ввели в Покровском районе Кривого Рога оперативный план "Сирена".

