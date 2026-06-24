У Кривому Розі померла поранена жінка: жертв удару вже четверо

Рятувальник ДСНС гасить пожежу.

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Кривому Розі оголосили у середу, 24 червня, день жалоби за вбитими містянами, кількість яких після вчорашнього російського ракетного удару уже зросла до чотирьох. Вночі в реанімації померла 62-річна жінка, загальна кількість травмованих уже сягнула 27 осіб, серед яких є маленька дитина.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

У Кривому Розі загинуло четверо людей від російської ракетної атаки

Сьогоднішній день, 24 червня, офіційно оголошено днем жалоби у Кривому Розі. Вночі стало відомо про смерть 62-річної жінки. Вона отримала множинні важкі травми, і хоча медики боролися за її життя до останнього, поранення виявилися фатальними. Тепер офіційна кількість загиблих становить чотири особи.

Наразі підтверджено 27 травмованих мешканців міста. Зокрема, вчора ввечері по медичну допомогу звернулися батьки 4-річної дитини. Станом на ранок середи, 24 червня, у міських стаціонарах продовжують лікуватися 17 пацієнтів. Один постраждалий перебуває у критичному стані, стан ще одного оцінюють як дуже важкий. Двоє людей у важкому але у стабільному стані.

Тим часом російська армія вдалася до терору в іншій частині області. За повідомленням Олександра Вілкула під прицілом безпілотників опинився Нікопольський район. Ворожі дрони вдарили по самому Нікополю, а також по територіях Марганецької та Покровської громад. Внаслідок цих нальотів поранення отримали двоє місцевих мешканців. Зафіксовано руйнування місцевої інфраструктури: від ударів постраждали адміністративна будівля та пасажирський мікроавтобус.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що російська армія продовжує масовано обстрілювати Україну. Так вчора, за даними ОВА на Запорізьку область за минулу добу росіяни здійснили більше 1000 атак, використовуючи авіацію, артилерію та безпілотники. Під вогонь потрапили більше ніж 50 населених пунктів регіону.

Паралельно ворог атакував і північні регіони України. Напередодні ввечері російська авіація скинула шість керованих авіабомб (КАБ) на околиці Сумської громади. Ціллю загарбників знову стали цивільні об'єкти.