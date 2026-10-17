Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кривому Розі лунають вибухи: місто під комбінованим ударом РФ

У Кривому Розі лунають вибухи: місто під комбінованим ударом РФ

Ua
17 жовтня 2026 04:56
Уранці 17 жовтня 2026 року РФ обстріляла Кривий Ріг ракетами та дронами
Термінова новина

Уранці в суботу, 17 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто опинилося під комбінованим ударом балістичних і крилатих ракет. Станом на 04:44 в повітряному просторі ще залишалися ворожі цілі.

Про це з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула передає Новини.LIVE

Реклама

Обстріл Кривого Рогу вранці 17 жовтня 

Повітряну тривогу у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили о 04:06. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 04:21 на Кривий Ріг тримав курс БпЛА на Дніпропетровщині. О 04:34 військові повідомили про ракети, які летіли з Херсонщини на Кривий Ріг, а о 04:39 — про балістику. О 04:46 стало відомо, щл ракета з півдня теж прямує на Кривий Ріг, а о 04:48 над містом зафіксували БпЛА.

Новина доповнюється 

Читайте також:
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації