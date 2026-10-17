Уранці 17 жовтня 2026 року РФ обстріляла Кривий Ріг ракетами та дронами

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Уранці в суботу, 17 жовтня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Місто опинилося під комбінованим ударом балістичних і крилатих ракет. Станом на 04:44 в повітряному просторі ще залишалися ворожі цілі.

Про це з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула передає Новини.LIVE

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Обстріл Кривого Рогу вранці 17 жовтня

Повітряну тривогу у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили о 04:06. За інформацією Повітряних Сил ЗС України, станом на 04:21 на Кривий Ріг тримав курс БпЛА на Дніпропетровщині. О 04:34 військові повідомили про ракети, які летіли з Херсонщини на Кривий Ріг, а о 04:39 — про балістику. О 04:46 стало відомо, щл ракета з півдня теж прямує на Кривий Ріг, а о 04:48 над містом зафіксували БпЛА.

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