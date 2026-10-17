Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKHM

Утром в субботу, 17 октября, в Кривом Роге прогремели взрывы. Город подвергся комбинированному удару баллистических и крылатых ракет. По состоянию на 04:44 в воздушном пространстве еще оставались вражеские цели.

Об этом со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/vilkul

Обстрел Кривого Рога утром 17 октября

Воздушную тревогу в Кривом Роге в Днепропетровской области объявили в 04:06. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 04:21 на Кривой Рог держал курс БпЛА в Днепропетровской области. В 04:34 военные сообщили о ракетах, летевших из Херсонской области на Кривой Рог, а в 04:39 — о баллистической ракете. В 04:46 стало известно, что ракета с юга также направляется на Кривой Рог, а в 04:48 над городом зафиксировали БпЛА.

Скриншот сообщений t.me/kpszsu

ОБНОВЛЕНО В 05:27: Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Кривом Роге. Информацию о пострадавших уточняют.

Скриншот сообщения t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Украины сообщал, что в течение дня 16 октября РФ нанесла удары по Ровенской области. Погиб 63-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Волынской ОВА Романа Романюка сообщал, что в результате российского обстрела в Ковеле 16 октября загорелись около десяти грузовиков с полуприцепами. Один человек получил травмы. В Луцке под обстрел попало предприятие с иностранными инвестициями.