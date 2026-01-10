Відео
Головна Новини дня У Кривому Розі 90% споживачів знову зі світлом після атаки РФ

У Кривому Розі 90% споживачів знову зі світлом після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 19:42
У Кривому Розі майже повністю відновили електропостачання після атаки РФ
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: loda.gov.ua

Після атаки Росії на Кривий Ріг частина жителів міста залишилася без світла. Однак вже вдалося відновити електропостачання для 90% споживачів.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у суботу, 10 січня.

Читайте також:

У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки РФ

Вілкул зазначив, що вже відновили енергопостачання на 90% з 45 тисяч абонентів, відключених на ранок внаслідок ворожої атаки. Залишилося близько 4 500.

"Працюємо далі. Чудові енергетики ДТЕК — велика подяка від всього міста", — написав голова Ради оборони Кривого Рогу.

Як відомо, у ніч проти 10 січня ворог здійснив чергову атаку на Кривий Ріг на декілька об'єктів інфраструктури. Для ліквідації наслідків обстрілу були задіяні рятувальники, тепловики, енергетики, комунальники, вони працювали всю ніч та працюють зараз.

У Кривому Розі відновили світло після атаки РФ
Скриншот повідомлення Вілкула/Telegram

Нагадаємо, що 8 січня російські окупанти балістичними ракетами атакували багатоквартирні будинки у Кривому Розі.

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинула жінка, також є поранені.

Кривий Ріг обстріли війна в Україні відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
