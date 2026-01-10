В Кривом Роге почти полностью восстановили электроснабжение после атаки РФ

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: loda.gov.ua

После атаки России на Кривой Рог часть жителей города осталась без света. Однако уже удалось восстановить электроснабжение для 90% потребителей.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в субботу, 10 января.

В Кривом Роге восстановили электроснабжение после атаки РФ

Вилкул отметил, что уже восстановили энергоснабжение на 90% из 45 тысяч абонентов, отключенных на утро в результате вражеской атаки. Осталось около 4 500.

"Работаем дальше. Замечательные энергетики ДТЭК — большая благодарность от всего города", — написал председатель Совета обороны Кривого Рога.

Как известно, в ночь на 10 января враг совершил очередную атаку на Кривой Рог на несколько объектов инфраструктуры. Для ликвидации последствий обстрела были задействованы спасатели, тепловики, энергетики, коммунальщики, они работали всю ночь и работают сейчас.

Напомним, что 8 января российские оккупанты баллистическими ракетами атаковали многоквартирные дома в Кривом Роге.

В результате вражеского удара по Кривому Рогу погибла женщина, также есть раненые.