У Криму померла легендарна кримськотатарська дисидентка Айше Сейтмуратова

Айше Сейтмуратова. Фото: Рефат Чубаров/Facebook

У тимчасово окупованому Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова. Вона пішла із життя у віці 88 років.

Про це повідомив очільник Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook у неділю, 1 червня.

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"Знову з окупованого Російською Федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, — у віці 88 років померла легендарна дисидентка, політвʼязень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова", — повідомив Чубаров.

Допис Чубарова. Фото: скриншот

Що відомо про Айше Сейтмуратову

Кримськотатарська активістка, захисниця прав людини, учасниця національно-визвольного руху кримських татар, колишня політв’язень радянської влади, а також журналістка й публіцистка, яка працювала в еміграції.

У 1964 році Айше Сейтмуратова приєдналася до кримськотатарського національного руху в Самаркандській області.

Вона брала участь у переговорах із представниками радянської влади, зокрема у Центральному комітеті КПРС. У 1966 році її заарештували за обвинуваченням у "розпалюванні національної ворожнечі" та призначили три роки умовного покарання.

У 1971 році Сейтмуратова була знову арештована та засуджена до трьох років ув’язнення за "Поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний лад". Покарання вона відбула в мордовських таборах.

Після звільнення у 1974 році вона не припинила правозахисну діяльність. У 1978 році була змушена емігрувати до Сполучених Штатів Америки через загрозу примусового психіатричного лікування.

У Штатах Сейтмуратова працювала журналісткою та висвітлювала проблеми кримськотатарського народу, історію репресій, русифікації та асиміляції.

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