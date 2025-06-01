В Крыму умерла легендарная крымскотатарская диссидентка Айше Сейтмуратова

В Крыму умерла диссидентка Айше Сейтмуратова — что о ней известно
Во временно оккупированном Крыму умерла легендарная диссидентка Айше Сейтмуратова. Она ушла из жизни в возрасте 88 лет.
Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook в воскресенье, 1 июня.
Смерть легендарной диссидентки
"Опять из оккупированного Российской Федерацией Крыма поступила печальная весть, в которую не хочется верить, — в возрасте 88 лет умерла легендарная диссидентка, политзаключенная времен СССР, журналистка, историк, ветеран крымскотатарского национального движения Айше Сейтмуратова", — сообщил Чубаров.
Что известно об Айше Сейтмуратовой
Крымскотатарская активистка, защитница прав человека, участница национально-освободительного движения крымских татар, бывшая политзаключенная советской власти, а также журналистка и публицистка, которая работала в эмиграции.
В 1964 году Айше Сейтмуратова присоединилась к крымскотатарскому национальному движению в Самаркандской области.
Она участвовала в переговорах с представителями советской власти, в частности в Центральном комитете КПСС. В 1966 году ее арестовали по обвинению в "разжигании национальной вражды" и назначили три года условного наказания.
В 1971 году Сейтмуратова была вновь арестована и приговорена к трем годам заключения за "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Наказание она отбыла в мордовских лагерях.
После освобождения в 1974 году она не прекратила правозащитную деятельность. В 1978 году была вынуждена эмигрировать в Соединенные Штаты Америки из-за угрозы принудительного психиатрического лечения.
В Штатах Сейтмуратова работала журналисткой и освещала проблемы крымскотатарского народа, историю репрессий, русификации и ассимиляции.
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