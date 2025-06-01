Загинула українська акробатка Вероніка Кобзова — що відомо

Зірвалась з висоти — загинула племінниця засновника "Кобзов"
Загинула українська акробатка та племінниця засновника Цирку "Кобзов". Вероніка Кобзова зірвалася з 15-метрової висоти під час виступу.
Про це повідомив Микола Кобзов у Facebook.
Трагічна загибель Вероніки Кобзової
"Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди памʼятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною", — зазначив Микола Кобзов.
Він не повідомив деталі загибелі Вероніки. Відомо, що дівчина зірвалася з 15-метрової висоти.
Що відомо про загиблу акробатку
З раннього віку дівчина захоплювалася цирковим мистецтвом. Свою карʼєру вона розпочала в 12 років у цирку "Кобзов".
Пізніше Вероніка приєдналася до таких престижних колективів, як Cirque du Soleil та Circus Roncalli. Її номери вирізнялися технічною досконалістю та виразною артистичністю.
Вероніка також виступала з повітряною акробатикою в Азії.
Протягом трьох років життя в Таїланді вона проводила заняття з йоги та стретчингу.
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