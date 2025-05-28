Сергій Швець помер на 49-му році життя — що відомо про народного депутата

Сергій Швець. Фото: партія Слуга Народу

На 49-му році життя помер народний депутат України Сергій Швець. Він довгий час боровся з хворобою.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram у середу, 28 травня.

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Керівник фракції зазначив, що Швець пішов з життя після боротьби з тяжкою хворобою.

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини", — написав Арахамія.

Зазначимо, що Сергій Швець був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До початку політичної кар’єри працював телеведучим, зокрема був відомий глядачам за ранковими випусками новин на телеканалі "1+1".

Повідомлення Арахамії у Telegram

Нагадаємо, 26 травня помер народний депутат першого, п'ятого та шостого скликань Юрій Гнаткевич.

Також ми писали, що у квітня помер народний депутат сьомого скликання Микола Жук.