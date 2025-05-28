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Помер народний депутат Сергій Швець

28 мая 2025 15:15
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Сергій Швець помер на 49-му році життя — що відомо про народного депутата
Сергій Швець. Фото: партія Слуга Народу
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На 49-му році життя помер народний депутат України Сергій Швець.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Помер Сергій Швець

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець", — написав Арахамія.

Сергій Швець був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До початку політичної кар’єри працював телеведучим, зокрема був відомий глядачам за ранковими випусками новин на телеканалі "1+1".

Новина доповнюється...
 

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