Сергій Швець помер на 49-му році життя — що відомо про народного депутата

Сергій Швець. Фото: партія Слуга Народу

На 49-му році життя помер народний депутат України Сергій Швець.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Помер Сергій Швець

"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець", — написав Арахамія.

Сергій Швець був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До початку політичної кар’єри працював телеведучим, зокрема був відомий глядачам за ранковими випусками новин на телеканалі "1+1".

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