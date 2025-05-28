Сергій Швець помер на 49-му році життя — що відомо про народного депутата

Помер народний депутат Сергій Швець
28 мая 2025 15:15
Сергій Швець. Фото: партія Слуга Народу
На 49-му році життя помер народний депутат України Сергій Швець.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Реклама
Читайте также:
Помер Сергій Швець
"Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець", — написав Арахамія.
Сергій Швець був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу". До початку політичної кар’єри працював телеведучим, зокрема був відомий глядачам за ранковими випусками новин на телеканалі "1+1".
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама