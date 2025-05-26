У Верховній Раді повідомили про смерть ексдепутата Юрія Гнаткевича

Екснардеп Юрій Гнаткевич. Фото: Верховна Рада

В Україні у понеділок, 26 травня, помер народний депутат першого, п'ятого та шостого скликань Юрій Гнаткевич. Керівництво парламенту та народні депутати висловили співчуття.

Про це пише пресслужба Верховної Ради у Telegram.

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"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що він був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, а також активним громадським діячем. У 1956 році Гнаткевича умовно засудили за "антирадянську агітацію". Причиною стала принципова позиція щодо відстоювання свобод та національної ідентичності українського народу.

У Раді розповіли, що протягом діяльності в парламенті депутат опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження. Він був нагороджений Орденом "За заслуги" третього ступеня.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", — зазначили в дописі.

Парламент висловив співчуття його родині та близьким.

Скриншот допису Верховної Ради

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