В Верховной Раде сообщили о смерти экс-депутата Юрия Гнаткевича

Экс-нардеп Юрий Гнаткевич. Фото: Верховная Рада

В Украине в понедельник, 26 мая, умер народный депутат первого, пятого и шестого созывов Юрий Гнаткевич. Руководство парламента и народные депутаты выразили соболезнования.

Об этом пишет пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

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Смерть Гнаткевича

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", — говорится в сообщении.

Известно, что он был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, а также активным общественным деятелем. В 1956 году Гнаткевича условно осудили за "антисоветскую агитацию". Причиной стала принципиальная позиция по отстаиванию свобод и национальной идентичности украинского народа.

В Раде рассказали, что в течение деятельности в парламенте депутат занимался вопросами образования, науки, духовности и национального возрождения. Он был награжден Орденом "За заслуги" третьей степени.

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал для развития Украины", — отметили в заметке.

Парламент выразил соболезнования его семье и близким.

Скриншот посота Верховной Рады

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер и военнослужащий Назар Малик.

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