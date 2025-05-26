В Верховной Раде сообщили о смерти экс-депутата Юрия Гнаткевича

Умер бывший депутат Юрий Гнаткевич
В Украине в понедельник, 26 мая, умер народный депутат первого, пятого и шестого созывов Юрий Гнаткевич. Руководство парламента и народные депутаты выразили соболезнования.
Об этом пишет пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
Смерть Гнаткевича
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", — говорится в сообщении.
Известно, что он был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, а также активным общественным деятелем. В 1956 году Гнаткевича условно осудили за "антисоветскую агитацию". Причиной стала принципиальная позиция по отстаиванию свобод и национальной идентичности украинского народа.
В Раде рассказали, что в течение деятельности в парламенте депутат занимался вопросами образования, науки, духовности и национального возрождения. Он был награжден Орденом "За заслуги" третьей степени.
"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал для развития Украины", — отметили в заметке.
Парламент выразил соболезнования его семье и близким.
Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер и военнослужащий Назар Малик.
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