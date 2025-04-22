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Помер народний депутат VII скликання Микола Жук

22 квітня 2025 15:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Микола Жук помер — він був народним депутатом VII скликання
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Помер народний депутат VII скликання Микола Жук. Політику було 48 років.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

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Помер Микола Жук

Щирі співчуття з приводу смерті Жука після тривалої хвороби висловило керівництво Верховної Ради України, народні депутати, а також керівництво і працівники Апарату Парламенту.

"Микола Васильович був депутатом Миколаївської обласної ради, у Верховній Раді України очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять", — йдеться у повідомленні.

Микола Жук помер
Повідомлення ВРУ у Facebook

Раніше ми писали, що помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз.

Також ми повідомляли, що загинув український регбіст Ігор Власюк. Він виконував бойове завдання.

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