Микола Жук помер — він був народним депутатом VII скликання

Помер народний депутат VII скликання Микола Жук
Помер народний депутат VII скликання Микола Жук. Політику було 48 років.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Помер Микола Жук
Щирі співчуття з приводу смерті Жука після тривалої хвороби висловило керівництво Верховної Ради України, народні депутати, а також керівництво і працівники Апарату Парламенту.
"Микола Васильович був депутатом Миколаївської обласної ради, у Верховній Раді України очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз.
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