Помер народний депутат Володимир Мороз
Помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Політику було 57 років.
Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради у понеділок, 21 квітня.
Помер Володимир Мороз
Щирі співчуття з приводу передчасної смерті Мороза висловило керівництво Верховної Ради України, народні депутати, а також керівництво і працівники Апарату Парламенту.
"Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну звістку.
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