Народний депутат Володимир Мороз помер

Народний депутат України Володимир Мороз. Фото: ВРУ

Помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Політику було 57 років.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради у понеділок, 21 квітня.

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Щирі співчуття з приводу передчасної смерті Мороза висловило керівництво Верховної Ради України, народні депутати, а також керівництво і працівники Апарату Парламенту.

"Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ВРУ у Facebook

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну звістку.