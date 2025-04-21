Народный депутат Владимир Мороз умер

Народный депутат Украины Владимир Мороз. Фото: ВРУ

Умер народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз. Политику было 57 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады в понедельник, 21 апреля.

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Умер Владимир Мороз

Искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти Мороза выразило руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, а также руководство и работники Аппарата Парламента.

"Владимир Викторович был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким", — говорится в сообщении.

Сообщение ВРУ в Facebook

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическое известие.